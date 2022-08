Ventimiglia: a San Secondo mercato del venerdì in forma ridotta, banchi aperti fino alle 14

La prossima settimana, il 26 agosto, il mercato del venerdì di Ventimiglia si terrà in forma ridotta. E' quanto deciso stamani al termine della riunione di confronto tra le associazioni ventimigliesi e il Comune.



In un primo momento era stata prospettata la possibilità che il mercato non si potesse svolgere per permettere le operazioni di predisposizione dell'area di sparo, per i fuochi d'artificio in programma per i festeggiamenti di San Secondo. La prima ipotesi era di annullare il mercato del venerdì per recuperarlo una delle prossime domeniche, entro fine anno.



Alla fine ha prevalso una riduzione dell'orario per non sacrificare una giornata intera di guadagni per gli ambulanti. I banchi dovranno essere smontati per il primo pomeriggio alle 14. A quel punto inizieranno le operazioni propedeutiche per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico in programma alla sera.