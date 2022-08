Sanremo: applausi e risate per i comici Ceccon e Balbotin al Teatro del Casinò

Ieri a Sanremo, Teatro del Casinò pieno per il duo comico Ceccon & Balbotin.I famosi esponenti della scuola ligure hanno portato in scena “Ci sono più trappole che topi” per la rassegna “Unoenergy accende la tua estate”. Lo spettacolo inizialmente previsto all'aperto a Pian di Nave, nel pomeriggio è stato spostato di location a causa del maltempo.

I due volti storici del cabaret e protagonisti di numerose edizioni di Zelig, Colorado Cafè e Bulldozer, davanti a un pubblico attento si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia. Due su tutti: le lezioni di savonese di Balbontin e la famosa torta di riso di Ceccon. Per loro scrosci d'applausi ma soprattutto tante risate.