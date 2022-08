Sanremo, domani presidio politico di FdI per presentare il programma. Consiglio: "Pronti a risollevare l'Italia"

"Siamo pronti a risollevare l'Italia": lo dichiara Antonino Consiglio, portavoce cittadino di Fratelli d'Italia Sanremo.

"Mercoledì Fdi Sanremo, prosegue, organizza dalle 19.30 alle 22,30 in Corso Matteotti all'altezza della statua di Mike Bongiorno un gazebo per presentare il programma della coalizione di centrodestra che si prepara a governare l’Italia. Saranno presenti oltre al capogruppo in consiglio comunale Luca Lombardi ed al vice portavoce Graziano Pedante, dirigenti cittadini e provinciali del partito e il nostro assessore regionale Gianni Berrino con la consigliere regionale Veronica Russo. I giorni che ci separano al 25 settembre debbono vederci tutti mobilitati, l'occasione che abbiamo di ridare all'Italia un governo scelto dai cittadini che faccia interessi della nostra nazione e non delle lobby non può essere sprecata. C'è bisogno dell'impegno di tutti e sono sicuro Sanremo risponderà con entusiasmo e passione, conclude Consiglio, dimostrando sul campo tutte le fake news che la sinistra sta cercando di far passare come verità, contro Giorgia Meloni e il nostro partito".