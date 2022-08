Rocchetta Nervina: anche il Comune della Val Nervia dice no al socio privato all'interno di Rivieracqua

I comuni della provincia di Imperia continuano a votare contro l’ingresso del privato in Rivieracqua. Dopo il voto a favore di Sanremo, infatti, nelle ultime ore è arrivato il no di Dolcedo, Perinaldo e Rocchetta Nervina (Bajardo ha votato la sola presa d’atto con IL mandato al sindaco di votare l’astensione in sede di assemblea dei soci).

Nel Consiglio comunale di ieri del piccolo centro della Val Nervia votazione all'unanimità con due assenti. Si prospetta, quindi, una lunga serie di no all’ingresso del privato con il cambio dello Statuto dell’azienda e la sua trasformazione in Spa.

Il tutto in attesa dell’assemblea di Rivieracqua, prevista nelle prossime ore.