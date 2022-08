Si allarga il 'No' all'ingresso del socio privato in Rivieracqua: anche il Consiglio di Perinaldo vota contro

Dopo Dolcedo anche Perinaldo vota contro l’ingresso del privato in Rivieracqua. Mentre il dibattito su quanto sta accadendo all’interno della società che gestisce il servizio di distribuzione del prezioso liquido prosegue, i Consigli comunali si stanno esprimendo in modo differente e c’è attesa per quanto uscirà dall’assise di questa sera a Taggia.

I Consigli hanno tempo fino al 10 agosto per dare il loro parere e ieri a Perinaldo la maggioranza è stata unita nel dire no al cambiamento dello Statuto di Rivieracqua e, di conseguenza, all’ingresso del privato. Da evidenziare che i Consiglieri di opposizione si sono astenuti.