Santo Stefano al Mare: da domani tre serate in piazza Scovazzi per la 2a edizione di 'Santo Stefano Jazz'

Domani sera prende il via la seconda edizione del ‘Santo Stefano Jazz’. Tre serate all'insegna del jazz in riva al mare in piazza Scovazzi, a Santo Stefano al Mare.

La rassegna, organizzata dal Comune , curata da Paolo D’Aloisio e realizzata grazie al contributo di Regione Liguria e dello sponsor: il “Beach Club”, vedrà protagonisti nomi di fama nazionale e del territorio: ogni artista racconterà il jazz dalla propria personale prospettiva. Si parte domani con il quartetto di Antonio Zambrini, pianista di spicco nel mondo jazzistico italiano e non solo, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Lee Konitz, Enrico Rava, Mark Murphy, Rita Marcotulli e molti altri. Insieme a Paolo D'Aloisio al sax, Gianmarco Straniero al contrabbasso e Roberto Paglieri alla batteria, il pianista milanese proporrà sue composizioni originali e ricercati standard jazz.

Si prosegue venerdì con il dinamico quartetto di Paolo Maffi, sassofonista di Genova. Il quartetto, con Lorenzo Herrnut-Girola alla chitarra, Alberto Miccichè al basso elettrico e Nino Zuppardo alla batteria, porterà il groove del jazz più contemporaneo, grazie anche all'utilizzo sapiente del sax elettrico (Ewi).

Si concluderà sabato il ‘Dario Napoli Modern Manouche Project’, tra le migliori formazioni manouche d'Europa (Tonino De Sensi al basso e Tommaso Papini alla chitarra ritmica), che porteranno in Piazza Scovazzi il mondo di Django Reinhardt, non tralasciando le sonorità più moderne del bebop e del funky. L'ingresso sarà libero e i concerti inizieranno alle 21.30.

L’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi, commenta: “La rassegna ‘Santo Stefano Jazz’, alla sua seconda edizione, è uno dei punti di forza del calendario estivo. Una tre giorni dedicata ad un ampio pubblico che si svolgerà nella suggestiva cornice della piazza principale del nostro borgo che ha un' acustica ottima. Una serata apprezzata da un pubblico amante del jazz, ma anche da tanti amanti della musica".