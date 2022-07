L'associazione Aceb di Camporosso sarà alla manifestazione 'A Bon Patu' di Vallecrosia

L’associazione Aceb di Camporosso parteciperà al Bun Patu di Vallecrosia, organizzato dalla Confcommercio per domenica prossima.

L’associazione sarà in via Colonnello Aprosio 147 con un gazebo, solo al mattino fino alle 13. “Nel nostro stand – scrive l’Aceb - troverete moltissimi articoli che si potranno prendere a offerta libera. Inoltre, per i nostri amici pelosetti che ci verranno a trovare e che saranno di passaggio davanti al nostro gazebo, ci sarà un ‘Bau-Bar’ a loro dedicato”.

Le offerte ricevute servono a sostenere le cause dell’associazione che permettono di aiutare le associazioni no-profit della nostra provincia.