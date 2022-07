Bordighera: torna 'Un mare di sapori', la grande cucina sul lungomare per un' estate legata al buon cibo (Foto e Video)

Tutto pronto per la settima edizione della manifestazione ‘Bordighera Un Mare di Sapori’, che si svolge da lunedì a mercoledì 27 prossimi dalle 19 sul Lungomare Argentina a Bordighera. Una tre giorni intensa, attenta a celebrare il buon cibo.

L'evento organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera , premia il suggestivo e invitante Lungomare Argentina quale location ideale per accompagnare il visitatore e turista in un percorso enogastronomico, quando una sorprendente tavolata si snoderà in riva al mare, alla scoperta delle eccellenze del territorio: saranno infatti i migliori ristoratori locali che collaboreranno in vario modo alla realizzazione di menù , capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina ligure.

‘Bordighera Un Mare di Sapori’ è diventato uno degli eventi promozionali più importanti e attesi del comprensorio della riviera dei Fiori; infatti ogni anno è sempre più crescente la presenza e la partecipazione del pubblico alla rassegna tanto da diventare un punto di riferimento per la gastronomia locale, e nasce e si conferma come occasione per portare sotto i riflettori il valore della cucina ligure. E' grazie alla volontà degli chef di creare un grande appuntamento per il territorio e il desiderio di fare squadra e di creare un momento esclusivo che unisca al piacere della degustazione dei piatti anche un clima di festa e forte partecipazione da parte del pubblico.

Si tratta di una formula semplicissima: i ristoratori, coinvolti nell'iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati seduti ad uno dei tanti tavoli allestiti nel Lungomare e a prezzi promozionali, il costo previsto per ogni singola portata è compresa tra i 4 e 10 euro. Un'occasione non solo per i residenti ma anche per i turisti che potranno degustare ricette di gastronomia tipica in un contesto speciale.

Il grande successo delle precedenti edizioni è frutto di un importante lavoro di squadra. ‘Mare di Saporiì nasce per iniziativa della Confcommercio insieme ad alcuni ristoratori locali ,con lo scopo di salvaguardare e valorizzare la cultura del proprio territorio e delle sue eccellenze e crearne un'immagine forte e coordinata all'insegna della qualità. Il binomio cibo cultura è sempre stato nel cuore delle iniziative del gruppo, valorizzare i prodotti di qualità e i professionisti della cucina locale, coloro che continuano a credere in questo evento. Sarà un momento per mangiare bene e stare in compagnia. Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell'artigianato faranno da corollario alle tre serate.

Il Presidente Confcommercio Bordighera Gianluca Berlusconi: “Un Mare di Sapori nasce a Bordighera nel 2014 per volontà della Confcommercio e di un piccolo gruppo di ristoratori operanti sul Lungomare aiutati da alcuni colleghi del centro; siamo arrivati alla settima edizione con un successo sempre crescente, nostro obiettivo crescere e creare tre serate sempre più magiche per i nostri concittadini, per gli amici dei paesi vicini e per i numerosi turisti italiani e stranieri. Come la ‘Settimana Enigmistica’ vantiamo innumerevoli tentativi di imitazione ma. Quelli che partecipano e creano a ‘Un Mare di Sapori’ si stancano ma si divertono, ‘mugugnano’ ma son contenti alla fine delle serate per aver dato a Bordighera una bellissima manifestazione".

Non mancheranno intrattenimenti musicali nel corso dell'intera manifestazione. Esibizioni di ballo,tango, musica dal vivo.

Il programma musicale vede, per lunedì: Taità, Blesse Rebels, Sound Pressure, Ambaradam & Smartphonic. Martedì: Mercenari, Ambaradam & Smartphonic, Isabelle, Trio Taità, Rela Duo. Mercoeldì: Full Optional, Sound pressure, Fabbris e Taità. Il tutto per creare un esclusivo momento di festa e convivialità.

Partecipano: Ristorante Agua, Bistrò del Mare, Ristorante ‘Romolo Amarea’, Ristorante Hotel Parigi, Tastevent Street Food, ristorante Lido Beach, Ristorante Paloma 11, Sant'Ampelio Restaurant & beach life, Ristorante ‘Maoma’, Ristorante U Cavetu, Ristorante Cafè Monet, Ristorante Marmura, Bar "Atù", Ristorante Marina Beach Panetteria Sant’Ampelio, Bagni Ristorante Vernier, ‘Il Garroccio Beach’, Ristorante Chica Loca, Ristorante Amadora, Ristorante Bar Al Centro (ale), Pasticceria Da Saro, Dolci Tentazioni, Buga Buga Bar Restaurant, Zio Frenk, The Hanburv Gin Decantico.