Ventimiglia: nel weekend torna 'Non solo spiaggia', doppio appuntamento sabato e domenica

Doppio appuntamento, nel prossimo weekend, per ‘Non solo spiaggia’, la rassegna letteraria organizzata dalla Soms di Ventimiglia.

Sabato alle 18 Gianmarco Parodi presente ‘Non tutti gli alberi’ (Ed. Piemme). Scritto da un giovane autore sanremese, si tratta di un romanzo appassionante che, attraverso gli occhi di una bambina, accompagna il lettore tra i luoghi dell'estremo ponente ligure alla ricerca di una verità dolorosa, ma necessaria. L'autore dialoga con Elisa Veronesi.

Domenica alle 21 Daniela Cassini presente ‘Lina, partigiana e letterata amica del giovane Calvino’ (Ed. Fusta). La storia di una donna forte e coraggiosa, la lotta al nazifascismo insieme alle figure più grandi del periodo - prima fra tutte quella di Italo Calvino - la deportazione in Germania, infine il lungo silenzio accompagnato dalla scrittura. L'autrice dialoga con Paolo Veziano ed Enzo Barnabà

Entrambi gli incontri, per temporanea indisponibilità della ‘terrazza’ della Mortola, si terranno nella sede della SOMS in via della Pace a Grimaldi Superiore. Gli incontri successivi sono fissati per:

- sabato 30 luglio con Ico Ferrero e “La guerra di Dino”

- sabato 6 agosto con Enzo Barnabà e “Il Meglio Tempo. 1893, la rivolta dei Fasci nella Sicilia interna”

- domenica 7 agosto (Mortola, ore 21) con Mirko Ferretti e “Il Calcio visto da dentro”

- sabato 13 agosto con Alessandro Carassale e “Frontiera Judaica.

Il 6 agosto si potranno ascoltare gli intermezzi musicali della grande violinista Brigitte Autret (già dei Solisti Veneti) la cui presenza onora la rassegna ponentina.