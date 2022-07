Sanremo: domenica prosegue la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’ con il film ‘Lady Bird’

Sarà eccezionalmente di domenica, e non il consueto giovedì, la prossima proiezione del “Cinema sotto le stelle”, la rassegna sanremese organizzata a quattro mano da Pigna Mon Amour e Coop. CMC/Nidodiragno Produzioni e sostenuta dal Comune di Sanremo.

Il terzo film del ciclo è, infatti, programmato domenica 24 luglio (ore 21.15) in piazza Santa Brigida a Sanremo. Sul grande schermo del centro storico il pubblico vedrà “Lady Bird”, pellicola del 2017 scritta e diretta da Greta Gerwig.

Il film ha ottenuto cinque candidature agli Oscar 2018 (Miglior film, Miglior attrice protagonista per Saoirse Ronan, Miglior attrice non protagonista per Laurie Metcalf, Migliore sceneggiatura originale e Miglior regista) e ha vinto i Golden Globes come Miglior film commedia e Migliore attrice in un film commedia (Saoirse Ronan).

È la storia di una ragazza, Christine, che rifiuta il nome che le è stato attribuito, per usarne uno che scelto da lei: Lady Bird. Odia Sacramento, la sua città dove non succede nulla, e sogna New York. Nella lotta per affermare le proprie scelte la asseconda il padre disoccupato, ma non la madre infermiera, preoccupata per il suo futuro.

Sotto le mentite spoglie del racconto di formazione di area indie, Greta Gerwig, al suo debutto da regista, confeziona un'opera generazionale e universale, capace di comunicare al di là delle barriere culturali.

Anche domenica 24 luglio la pellicola verrà presentata dall'esperto di cinema Raimondo Bignardi, con una “pillola video” ormai diventata preziosa consuetudine della rassegna.

Il “Cinema sotto le stelle” prosegue, poi, giovedì 28 luglio con la proiezione del film “This must be the place”.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito.