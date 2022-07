Dolceacqua: domenica gran finale del 50° della Doc del Rossese, Andrea Di Marco in scena con ‘Attenti a quei DOP!’

La prima Doc della Liguria festeggia 50 anni: un traguardo festeggiato dal 22 al 24 luglio dai Comuni di Soldano, San Biagio della Cima e Dolceacqua. Un ricco programma di visite e degustazioni in vigna, incontri letterari e tecnici e di spettacoli con il gran finale domenica, quando piazza Mauro sarà trasformata in una grande cantina all’aperto, per degustare con i produttori la loro interpretazione del Rossese di Dolceacqua, accompagnate dalle specialità del territorio e dallo spazio didattico sulle DOP e le eccellenze agroalimentari liguri “Assaggia la Liguria”.



Ad arricchire la serata con ironia alle ore 21 sul palco il comico Andrea Di Marco porterà in scena lo spettacolo enogastro-comico “Attenti a quei DOP” insieme a Francesco Petacco.

'Attenti a quei Dop!' è una degustazione unica nel suo genere, anzi no è una lezione per scoprire i prodotti a marchio di origine della Liguria, anzi no è uno spettacolo gustoso dove si ride, si scopre qualcosa di nuovo sulle meraviglie della nostra terra, su come riconoscerne il valore culturale e assaporarle al meglio. Anzi no: è tutte queste cose messe insieme. Andrea Di Marco, comico e musicista, con i suoi famosi personaggi incontra sul palco Francesco Petacco, brillante divulgatore agronomico, in uno show istruttivo e divertente per scoprire quello che forse non tutti sanno su tesori che si chiamano Basilico Genovese DOP, vini liguri DOP/IGP con Enoteca Regionale, Olio Riviera Ligure DOP e altro ancora...



Tra assaggi, brindisi e mortai vanno in scena gag e canzoni, quiz col pubblico e siparietti che con il sorriso rilevano scoperte: come mai il basilico è la coltura tipica della Liguria? Come faccio a sapere se un olio è davvero del territorio? E i vini liguri: quali, quanti e come sono? È lo spettacolo che fa della risata cultura, del sapore poesia, della conoscenza della DOP liguri buonumore. I prodotti tipici sono molto amati e , come tutte le cose di successo del mondo, si portano dietro luoghi comuni e tentativi di 'usurpazioni': questo show libero da toni didascalici e 'spiegoni' li racconta con freschezza usando l’espediente liberatorio e catartico della risata per restituire concetti culturali importanti.



Racconta Di Marco: “Ho conosciuto il Basilico Genovese DOP, poi l’Olio Riviera Ligure e poi quel Francesco Petacco DOP che lavorava allo stand di Assaggia la Liguria. Quando siamo andati a cena gli ho detto che lo invidiavo perché il suo lavoro aveva a che fare con tutta la poesia che c’è dietro il senso del gusto e l’assaporare la vita. Lui mi ha risposto che mi invidiava perché il mio lavoro aveva a che fare con la gioia e il buon umore. E così è nata l’idea di unire le due cose in uno spettacolo. Ecco che cosa ci unisce: l’invidia!”



Andrea Di Marco, star televisiva (in tanti show Rai e Mediaset, di recente lo abbiamo visto a Honolulu su Italia1) e teatrale, popolarissimo sul web con i suoi personaggi “born in Liguria”è stato protagonista dei video social “The Basil Journey” e “Basil & Oil”. Con Attenti a quei DOP! è entrato nel palinsesto del progetto Assaggia la Liguria, il format di degustazione e cultura della DOP liguri Basilico Genovese DOP, Olio Riviera Ligure DOP e le denominazioni DOP e IGP dei vini liguri promossi dall’Enoteca Regionale Liguria in sinergia con le altre eccellenze di Regione Liguria tra cui il circuito Liguria Gourmet, le Acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP e la Focaccia di Recco IGP col formaggio e i prodotti del Sistema Liguria Allevatori e del Sistema Ittico Liguria Pescatori. Assaggia la Liguria porta un contributo importante in manifestazioni ed eventi per a conoscere meglio come la certificazione di origine sia un valore concreto e un presidio fondamentale anche per una comunicazione alimentare completa e corretta.