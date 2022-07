Dalla provincia di Cuneo: inaugurata sabato scorso l’edizione 2022 di 'Cortemilia è Cultura' (Foto)

È stata inaugurata sabato scorso, in piazza Oscar Molinari a Cortemilia, la quarta edizione di 'Cortemilia è Cultura', un progetto ideato e realizzato dal Comune di Cortemilia in provincia di Cuneo, che vede l’arrivo del “contemporaneo” in Alta Langa. Un mese intero dedicato ad arte, letteratura e musica.

Una ventina di esposizioni temporanee di artisti noti a livello locale, nazionale ed internazionale, saranno aperte al pubblico dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Durante il periodo della Fiera Nazionale della Nocciola, in programma dal 20 al 28 agosto, le mostre saranno aperte tutti i giorni con orario continuato.

Al taglio del nastro, erano presenti il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, il Consigliere delegato al Turismo e Manifestazioni Marco Zunino, il Consigliere delegato alla Cultura Giovanni Destefanis, l’Assessore allo Sport del Comune di Alba Daniele Sobrero, il pluri campione d’Italia di pallapugno Massimo Vacchetto, Massimo Gula e Mirco Spinardi in rappresentanza della Fondazione CRC, il presidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, Davide Rampello volto noto di “Striscia La Notizia”, Felice Bertola e il Senatore Zanoletti. Moderatore dell’evento, Fabio Gallina, speaker di Radio Valle Belbo e giornalista.

La giornata, dopo il taglio del nastro iniziale e i saluti istituzionali, è continuata con la presentazione del libro “Felice Bertola - mito del balon ed eroe delle alte Langhe” a cura di Luciano Bertello; si è conclusa infine alle 21 nella Chiesa di San Francesco con un concerto del 43° Festival Antidogma Musica in collaborazione con la Famiglia Caffa “Suoni e colori della musica nel mondo - concerto di musica classica con effusione di essenze profumate create da Stefania Rossi” con Sacha De Ritis al flauto ed Eleonora Congiu all’arpa.

“Con l’inaugurazione di oggi - ha detto il consigliere Zunino - si è dato il via ad una serie di eventi culturali che ci porteranno all’evento principale di Cortemilia, la Fiera Nazionale della Nocciola dal 20 al 28 agosto che quest’anno vedrà la presenza di Francesco Renga venerdì 26 agosto. Desidero ringraziare tutti coloro i quali credono in questo progetto, dagli artisti che hanno accettato di esporre le loro opere, a tutti i volontari che per più di un mese intero si rendono disponibili nella gestione delle mostre”.