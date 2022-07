Ventimiglia: banchetti della Scuola di Pace a sostegno dell’apertura di un campo di accoglienza

La Scuola di Pace, in collaborazione con altre organizzazioni del territorio, promuove alcuni gazebo informativi presso l’isola pedonale di Via Aprosio, angolo via della Repubblica, con l’obiettivo di richiedere la riapertura di un campo di transito e chiamare l’attenzione anche su altri temi di grande urgenza sociale.

“Mentre ci battiamo per una nuova politica europea sull’immigrazione – dichiarano dalla Scuola di Pace ets – Ventimiglia può fare passi in avanti per il benessere della città e per la tutela dei diritti delle persone migranti. Scuola di Pace invita inoltre le istituzioni a migliorare le strategie di intervento contro i passeur, gli spacciatori e chi fa ricorso alla violenza ed a liberare la solidarietà già viva nella città di Ventimiglia, portando generi alimentari non deperibili e bottiglie d’acqua ai nostri gazebo”.

I gazebo saranno allestiti tra le ore 9 e le ore 12 giovedì 14 / 21 / 28 luglio prossimi e poi giovedì 4 /11 /25 agosto.