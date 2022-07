Tea Ranno presenta al Casinò di Sanremo il suo ultimo libro “Gioia mia”

Tea Ranno ci regala un altro viaggio, dopo “l’Amurusanza” e “Terramarina” pieno di saliscendi impetuosi e approdi inaspettati nella sua ormai celebre terra d’amurusanza, quel posto meraviglioso e assolato in cui le pietre perse si trasformano in castelli, i ricordi si riparano con ago, filo e gentilezza, e le amicizie femminili salvano la vita. I ricordi spesso sono taglienti ma servono ad accettare e ad accettarsi per ricominciare a vivere.

“Castidda!” disse, Forte lo disse. Il nome restò per qualche istante sospeso nell’aria , poi calò come miele sulle pietre perse, che rabbrividirono, tutte si scossero e l’avvolsero come in un abbraccio, un cerchio d’amurusanza che ricomprese anche gli arbusti, gli sterpi, i passeri e le cicale, cambiandola in quella Luisa della Castidda che con la sua terra sarebbe stata una cosa sola” (dal libro)

Gioia Mia

In cima a una collina che guarda l’Etna da un lato e il mare dall’altro, sorge una masseria circondata da uno spicchio di paradiso: terrazzamenti carichi di ulivi, fichi e pruni, orti traboccanti di erbe e prati fioriti a perdita d’occhio. Questa tenuta magnifica è frutto del sudore e della tenacia di Luisa Russo, che si è intestardita a trasformare le “quattro pietre perse” che le ha regalato suo marito in un castello. Anzi, in una castidda, perché quella terra è femmina, su questo Luisa non ha dubbi. Femmina e frutto dell’amicizia tra femmine, perché se la Castidda esiste è grazie al successo del ristorante che ha aperto insieme ad Agata, Lisabetta, Violante, Lucietta e le altre amiche sue, conosciuto in tutta la Sicilia per i piatti deliziosi e l’atmosfera amurusa. Tutta questa intraprendenza femminile dà parecchio sui nervi a suo marito Carmine, che la Castidda non può nemmeno sentirla nominare. Gli speculatori edilizi, invece, non riescono a staccarle gli occhi di dosso: il più agguerrito, presidente di una società assai poco limpida, ci vede già un albergo di stralusso, e per aggiudicarsela farebbe letteralmente carte false. Alle sue prepotenze mafiose Luisa resiste per mesi, finché, dopo l’ennesimo colpo basso, qualcosa le si rompe in petto: un sussulto, una vertigine, e in un attimo è a terra, rigida come una pupa di legno.