Stone King Rally, più di 100 partecipanti dal Monviso al Mediterraneo in mountain-bike

Parte domani da Arvieux nella valle francese del Queyras la competizione internazionale STONE KING RALLY, una gara di mountain bike a tappe che nasce come evoluzione della “Trans-Provence”, la stage race enduro MTB più rinomata al mondo.

Il fondatore e organizzatore Ash Smith, assieme ad un nutrito staff di professionisti è pronto per una nuova avventura: una gara ancora più selvaggia che coprirà le Alpi Cozie, Marittime e Liguri, dalle alte montagne del Monviso fino alle spiagge del Mediterraneo. “Il Re di Pietra”, come viene definita l’iconica montagna delle Alpi Cozie è la chiave del progetto, rivolto ad una platea internazionale e sostenuto da numerosi marchi del settore outdoor. La prima edizione dello “Stone King Rally”, vedrà cento partecipanti provenienti da tutto il mondo attraversare lo spartiacque principale delle Alpi in sei giorni di gara e 24 prove speciali cronometrate, in quella che viene definita l'evoluzione delle gare back-country.

L'evento nasce dall’esperienza acquisita in dieci edizioni di Trans-Provence, ma Smith afferma che la filosofia è ora completamente rinnovata: "Trans-Provence era un progetto che raccoglieva i sentieri più meritevoli prontamente disponibili, organizzati in una sequenza, lo Stone King Rally andrà più a fondo”, dice l’inglese. L’obbiettivo è quello di tracciare un itinerario che possa sfruttare al meglio l’unicità dell’unione tra Alpi e Mediterraneo, per essere poi messo a disposizione dei sempre più numerosi turisti che compiono lunghe traversate in MTB, i quali potranno utilizzare i molteplici servizi a disposizione sul territorio, soffermandosi per conoscere la cultura e le tradizioni delle località esplorate.

Il Rally è dunque una componente di un più vasto progetto di sviluppo territoriale legato allo sport outdoor, che lascia presagire delle interessanti ricadute sui territori attraversati. Stone King Rally enfatizzerà la narrazione del patrimonio culturale di ciascuna regione accompagnando i bikers in un esperienza di vera conoscenza del legame tra uomo e ambiente, creato in migliaia di anni in un contesto eccezionale.

Tutte queste informazioni saranno raccolte sul sito dell’evento (www.stonekingrally.org) e su un volume cartaceo, prodotto ad ogni edizione e disponibile al pubblico dopo la gara.

Partiti da Arvieux, i bikers attraverseranno le valli Varaita, Maira, Grana, Stura, Gesso, Vermenagna, fino a raggiungere il Colle di Tenda, per dirigersi poi attraverso la valle Roya e Nervia sulle alture di Sanremo e in fine Bordighera, meta di arrivo dopo 270 km e più di 20.000 metri di dislivello in discesa. La competizione conferma l'interesse per il territorio del Ponente Ligure, meta sempre più ambita dai bikers stranieri, che qui trovano panorami sempre diversi grazie alla diversità degli ambienti naturali e dei sentieri presenti. Quest'anno si è scelto di percorrere la dorsale che dal Monte Toraggio discende la valle Nervia e infine, la zona di Sanremo, Vallebona e Bordighera. L'organizzazione guarda infatti con molto interesse allo sviluppo del territorio per la pratica della mountain-bike incentivato da questi comuni.

I quattro giorni di gara in Italia sono coordinati da Stefano Scialli, organizzatore di competizioni internazionali nel Ponente Ligure, il quale dirigerà la corsa coadiuvato da alcune colleghi, guide ciclo-turistiche riconosciute dalla Regione Piemonte attraverso la L.R. 33/2001, un riconoscimento nei confronti della professionalità di questa figura e per essere fedeli al progetto "Stone King", il quale oltre ad essere una competizione vuole essere soprattutto un veicolo promozionale ed una opportunità per lo sviluppo del turismo MTB nelle vallate tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra. Le tappe italiane saranno ufficializzate dallo CSAIN, l'ente sportivo riconosciuto dal CONI, associato a Confindustria e EFCS (European Federation for Company Sport).

L’appuntamento in Liguria è per sabato 3 e domenica 4, dove i bikers attraverso le alture di Sanremo e Bordighera concluderanno la loro avventura a Sant'Ampelio.