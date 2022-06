Bordighera: grande successo nel fine settimana all'Anglicana per lo spettacolo di Vincenzo Bocciarelli

Grandissimo successo a Bordighera per il debutto in anteprima nazionale del tour estivo di Vincenzo Bocciarelli Volando in Liguria sulle ali dell’arte andato in scena sabato e ieri al centro culturale polivalente ex Chiesa anglicana.

Lo spettacolo che trae ispirazione dal primo manoscritto dell’attore pubblicato nel 2020 ha suscitato l’entusiasmo del pubblico che ha avuto modo di apprezzare un artista poliedrico: Bocciarelli si è infatti esibito sabato con il quartetto d'archi femminile Orchestra Note Libere di Sanremo e domenica con le giovani allieve ballerine della scuola di danza Il cigno nero di Vallecrosia diretta da Alexandra Maccario con la collaborazione di Valentina Mazzone Bomboi e la partecipazione straordinaria dell’etoile Francese Sandra Delrieu che ha curato le coreografie di danza contemporanea. Durante le serate in cui Bocciarelli ha spaziato da Dante a Montale fino a Francesco Biamonti sono state realizzate opere pittoriche dal vivo da parte dell’attore che è anche Maestro d'arte. Il ricavato della vendita delle tele sarà devoluto in beneficenza.

Il pubblico ha apprezzato la versatilità dell'attore e l’originalità dello spettacolo unico nelsuo genere; in occasione del debutto il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha consegnato all'attore una targa in argento con la seguente scritta: “All'acrobata dell'anima". Tra le varie personalità di spicco del mondo della cultura,m in platea anche il Professore Roberto Trovato docente di Drammaturgia all’Università di Genova e la Professoressa Giannina Borelli Comandi Presidente dell’Unitre Intemelia.

Il tour continua nel resto d’Italia tra un impegno e l’altro: prossimante in tv come voce recitante al Premio Cimitile insieme a Cesare Rascel, Mietta, Fabio Concato, Enzo Avitabile con la conduzione di Monica Leoffredi prodotto dalla Melos Production di Dante Mariti. Inoltre sarà conduttore della nuova edizione di Una ragazza per il Cinema Umbria organizzato da Sonia Giusti e la Art Fashion Director Antonella Ferrari nella splendida cornice della Rocca di Albornoz e il Castello di Montignano di Giuseppe Alcini. A breve sarà compagno di viaggio di Emanuela Tittocchia nel suo nuovo programma “a Casa di Emy” in onda su Alma Tv canale 65 dgt.