Ventimiglia: questo fine settimana, appuntamento con la 14ª edizione del motoraduno ‘nO Ducati nO Party’

Sabato 25 e domenica 26 giugno 2022 a Ventimiglia (Piazzale Resentello) si terrà la 14ª edizione del motoraduno aperto a tutte le moto ‘nO Ducati nO Party’ del D.O.C (Ducati Official Club) Riviera dei Fiori.



Questo il programma:



Sabato 25 giugno al piazzale Resentello:



- dalle ore 18.30 alle ore 19.30 - prova slalom di monopattini (per bambini fino ai 12 anni)

- ore 20.30 - premiazione slalom monopattini (primi 3 classificati)

- dalle ore 20.45 ‘Mercenari rock’ (band live)

- dalle ore 22:15 - Pole Dance (spettacolo livonthepole di Chiara Salvadé)

- dalle ore 22.45 in poi Kikko Dj & dj Michele Trifirò (musica disco dance)



Oltre a street food, bancarelle, merchandising, musica dal vivo, spettacolo e deejay



Domenica 26 giugno al piazzale Resentello:



- dalle ore 8.00 ritrovo, iscrizioni, gadgets e colazione

- alle ore 10.00 Partenza per Motogiro

- alle ore 11.45 circa aperitivo a Monte Carlo ospiti presso il Moto Club de Monaco (Elezione ‘Moto Regina 2022’ e Elezione ‘Ducati Special 2022’)

- alle ore 13.00 pranzo al ristorante ‘L’Aurore’ Monaco Ville



Per informazioni:

+39 335 674 4945 CARLO

+39 333 790 6251 SANDRO