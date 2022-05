Ventimiglia: Fumettando, domani anche uno spettacolo a tema cartoon con il circolo Reading e Drama

Oggi a Ventimiglia debutta "Fumettando", una novità trattandosi del primo festival del fumetto in città. Per vari giorni tanti appuntamenti compresa una serata a teatro. Domani, 1° giugno, alle 21, sul palco del Teatro Comunale i cartoon saranno a teatro in uno spettacolo con la regia di Lilia De Apollonia.



Titolo della serata a ingresso libero, è "Passeggiata tra i fumetti". Protagonisti saranno gli attori del circolo Reading e Drama, con due cantanti e un cantautore. "Sul palco grandi indimenticabili personaggi dei cartoon che parleranno e rivivranno, con i loro abiti e le loro battute più note, le loro autobiografie. - spiega la regista e ideatrice Lilia De Apollonia - Sarà un dell'evento teatral-musicale. Si promette una divertente ma a tratti anche colta antologia , con molti interpreti in costume e con lo stile del teatromusica, con tema appunto le strisce ed i suoi eroi".



Lilia De Apollonia e i suoi sette attori del circolo si cimentano con passione in questa nuova avventura, con scene a cavallo, a piedi e in auto, con canzoni e brani tratti da autori noti, o con monologhi e dialoghi anche scritti dalla regista, per accontentare ogni fascia d'età. I nomi degli interpreti sono: Marisa Raimondo, Marco Corradi, Paola Giolli, Giada Mei, Silvio Positano, Gisella Tufo, oltre alla stessa Lilia, ed Alessia Capaccioni e Enza Manna voci soliste per due brani ciascuna. Canto e musica con Carlo Ormea, artista e compositore di pezzi, sanremese che da tempo accompagna il gruppo musicalmente.