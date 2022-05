Ventimiglia: lavori nella galleria di corso Francia e code infinite, Sismondini "Non finiremo mica come Airole?"

"Quando finiranno i lavori nella galleria di corso Francia?” sono le parole del Consigliere di opposizione a Ventimiglia Gabriele Sismondini, che lamenta i problemi di traffico nella città di confine, in particolare oggi che è giornata di mercato.

“Già alle 8 di mattina – prosegue - la città è paralizzata. Ok che è la settimana del gran premio, ok che è il weekend lungo dell'Ascensione, ma resta un problema quotidiano soprattutto per i frontalieri che rientrano dal lavoro. L'entrata a Ventimiglia non può continuare ad essere una sola, se vogliamo affrontare una stagione estiva in modo sereno, il comune deve sollecitare Anas a finire al più presto i lavori”.

“Come possiamo pensare che le persone siano disposte a fare ore di coda per arrivare in centro? Speriamo di non rivedere lo stesso film della galleria di Airole – termina Sismondini - sarebbe veramente una beffa sgradevole per gli abitanti di Ventimiglia e per i potenziali visitatori”.