Sanremo: oggi il 'Giro' porta poche presenze ma tanta pubblicità, turismo a più 20% ad aprile e maggio (Foto)

Sono circa 300 gli operatori del ‘Giro d’Italia’ che oggi approda a Sanremo, visto che la maggior parte delle persone che gravitano attorno alla carovana rosa hanno dormito a Genova e arriveranno nelle prossime ore nella città dei fiori. Ma, come più volte evidenziato dagli operatori del settore, il ‘Giro’ porta soprattutto un ritorno di immagine nelle televisioni di tutto il mondo.

C’è soddisfazione comunque tra gli operatori del settore, in particolare quello alberghiero, che non guardano alle presenze nel singolo giorno ma alla promozione che la città avrà in chiave futura, soprattutto per la prossima estate. Operatori che, tra l’altro, arrivano da due mesi particolarmente importanti sul piano delle presenze. Aprile e maggio, con Pasqua e i relativi ponti, hanno portato circa il 15/20% di presenze in più del 2019.

Un mese, quello di maggio, che tra l’altro terminerà col ‘botto’, visto che per il Gran Premio di Monaco le camere di Sanremo e dell’intero estremo ponente sono già ‘sold out’ per circa quattro giorni, tra giovedì e domenica. Un esaurito che, oltre al Gp, è dovuto anche a un paio di manifestazioni che si svolgeranno nella città dei fiori.

E i numeri positivi di aprile e maggio vedranno un seguito a giugno, quando sono già molte le prenotazioni in occasione del ponte del 2 giugno. Per l’estate si stanno muovendo anche le prenotazioni, portando i numeri decisamente in aumento come negli anni precedenti alla pandemia. Il tutto nonostante gli aumenti degli ultimi mesi e con la guerra in Ucraina che, ovviamente, sta creando preoccupazioni in tutti.

L’unica nota negativa per gli operatori del settore riguarda le bollette e gli aumenti a cui sono stati sottoposti, come d’altro canto anche tutte le famiglie. Ma le prospettive estive, dopo i buoni risultati del periodo festivaliero e dei ponti successivi, fanno dormire sonni relativamente tranquilli.