Sanremo: domani arriva il Giro d’Italia ma i commercianti non partecipano alla festa e sono poche le vetrine colorate di rosa (Foto)

Una tappa del Giro d’Italia dopo 7 anni, la diretta su tutti i canali sportivi d’Italia e non solo, sponsor internazionali, appassionati in arrivo. Domani Sanremo torna protagonista del grande ciclismo con la 13ª tappa che porterà la carovana rosa dalla Città dei Fiori a Cuneo, un evento atteso dall’amministrazione e dagli appassionati, ma molto meno dal tessuto economico cittadino.

La prova concreta arriva dopo un rapido giro del centro a meno di 24 ore dal via della frazione di domani. Se da un lato il Comune ha scelto di colorare di rosa via Matteotti con le bandierine a tema, dall’altra la risposta dei negozianti è stata a dir poco tiepida. Sono poche le vetrine addobbate con il colore della corsa, la maggioranza ha del tutto ignorato la manifestazione a differenza di quanto succede in queste ore a Imperia dove le strade del centro si sono colorate di rosa già qualche giorno prima dell’evento.

D’obbligo chiedersi il perché. È stata una scelta o solo una casualità?

Nota a margine: al netto delle bandierine rosa installate in centro, a differenza di quanto accaduto in occasioni delle altre grandi manifestazioni cittadine, per la tappa del Giro d’Italia il Comune ha scelto di non utilizzare il cartellone 6x3 di corso Cavallotti che, al momento, mostra ancora il manifesto di ‘Villa Ormond in Fiore’.