Nel contesto dei lavori pubblici in programma per il futuro la giunta ha approvato il progetto nella fase di fattibilità tecnico economica/definitivo per l'intervento di riqualificazione dell'area di proprietà comunale compresa tra via Pasteur, via Genova e via Rastello (ex casa di pietra) con sistemazione a verde e parcheggi.

L'importo totale per gli interventi previsti è di 100mila euro. Il progetto, di interesse pubblico, è stato redatto attuando le norme tecniche del piano regolatore.