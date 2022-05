Elezioni Amministrative a Taggia: la 'Relazione di fine mandato' del Sindaco Mario Conio (Video)

Il Sindaco di Taggia, Mario Conio, ha pubblicato la 'Relazione di fine mandato' del gruppo Insieme. Il documento riporta punto per punto il programma elettorale di 5 anni fa, indicando in modo diretto e semplice cosa è stato portato a termine durante il mandato e cosa non si è riusciti a fare.

Nel resoconto sono stati anche aggiunti tutti i risultati ottenuti e le opere realizzate che non erano espressamente indicate nel programma iniziale 2017-2022. “La mia amministrazione - ha detto il sindaco Mario Conio, candidato per un secondo mandato alle elezioni comunali del 12 giugno - ha sempre fatto del contatto con i cittadini e della trasparenza, una bandiera. Giunti alla fine del quinquennio, abbiamo quindi ritenuto doveroso pubblicare questa relazione. Vogliamo così rispettare i valori di collaborazione, fiducia e trasparenza che hanno caratterizzato la nostra attività amministrativa".

“Siamo soddisfatti – prosegue Conio – del lavoro svolto finora. Come vedrete indicato nella relazione, non tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, ma, senza timore di smentita, la stragrande maggioranza degli obiettivi sono stati traguardati. Il resoconto è un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza sul quale sviluppare il programma elettorale, che vi presenteremo a breve, e i prossimi 5 anni di mandato".

È possibile consultare le copie cartacee della relazione nei Point Elettorali della lista ‘Insieme Mario Conio Sindaco’. I point si trovano ad Arma in Via della Stazione 46 e in P.zza Eroi Taggesi 2; sono aperti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19; sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19; domenica dalle 10.30 alle 12.30. Ma è anche scaricabile la versione digitale QUI