Elezioni a Taggia, Mario Conio "Nel secondo mandato miglioreremo la qualità della vita, vi spiego come" (Video)

"Taggia deve essere una città misura d'uomo e famiglia", Mario Conio immagina così gli eventuali prossimi 5 anni di interventi pensati per questa parte del territorio comunale. Abbiamo chiesto al sindaco uscente, candidato per il secondo mandato con la lista Insieme, di raccontarci cosa è stato fatto e quale sarà il futuro per Taggia, in caso di vittoria alle elezioni del 12 giugno.

"Sono stati anni complessi dal punto di vista delle opere pubbliche il percorso ha subito non dei rallentamenti ma delle varianti perché siamo stati costretti e chiamati a seguire le necessità del momento. - ci spiega Conio - Ricordo quanto successo nel 2019 e nel 2020, quando in seguito a due alluvioni abbiamo visto il nostro territorio gravemente ferito. Ci siamo attivati in maniera repentina e decisa ai danni fatti dalla natura al territorio. Provo orgoglio per la viabilità di Regione Bruxiae. Abbiamo colto l'opportunità di una somma urgenza per andare a risolvere un problema in maniera seria e decisiva. Penso ad Oxentina, con un intervento complesso abbiamo messo in sicurezza quell'area rendendola transitabile. Ora ci sono le nuove sfide".

"La nostra attenzione si deve rivolgere a Taggia. Adesso la sfida del programma elettorale fa il focus sulla riqualificazione degli spazi. Grande attenzione al centro storico e alle piazze. Partiremo dal centro cittadino su via Mazzini che dovrà assumere il decoro. Penso anche a piazza Cavour, piazza Grande, Madonna del Canneto e il Teatro di Santa Caterina. Quest'ultimo per arricchire la nostra offerta culturale e turistica. Taggia deve essere anche il paese del tempo libero. La nostra pista ciclabile deve essere ampliata attraverso l'argine fluviale spostando la viabilità all'interno".

"Poi c'è la sfida del parcheggio e di Palazzo Spinola, una urgenza non più derogabile. Il palazzo è un patrimonio culturale e merita attenzione. Noi ci siamo presi una grande responsabilità avviando un confronto con la proprietà per trovare una soluzione. - sottolinea il candidato - Pensiamo a due tipi di interventi: un parcheggio pubblico riqualificato e finalmente comunale che dia un bacino di posteggi a Taggia e poi entrare nella disponibilità del palazzo per fare una programmazione di interventi pubblici importanti e soprattuto salvaguardare questo bene importante per la nostra storia, la nostra comunità e tutta la nostra città".