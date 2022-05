Un promo al Festival di Sanremo: è andato in onda in tutta Europa, Faraldi "Grande spot per la città" (Video)

Una ottima promozione di Sanremo e del suo Festival in tutta Europa. E’ andata in onda ieri nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest e ha pubblicizzato la città dei fiori e, in particolare, la sua kermesse canora.

“Sanremo è stato il primo Festival mandato in televisione ed è stato ispirazione per l’Eurovision Song Contest” viene detto nel video, sottolineando la tradizione della manifestazione con le immagini delle ultime edizioni.

Un promo che non è andato in onda sulla Rai, perché in quel momento la tv di Stato era andata in pubblicità, ma si è trattato comunque di un promo importante per la città dei fiori: “E’ sicuramente un filmato che ha dato lustro alla nostra manifestazione – ha detto l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi – e, anche se non è andato in onda sulla Rai è stato importante proporlo nel resto d’Europa. Uno spot bellissimo per la città e il Festival”.