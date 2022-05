Imperia: venerdì prossimo alla Biblioteca Civica Lagorio il nuovo libro dello chef Roberto Valbuzzi

Venerdì prossimo alle 18.30, alla Biblioteca Civica Lagorio di Imperia, appuntamento con Roberto Valbuzzi che presenterà ‘Cuoco, ristoratore, contadino’ (Ed. Gribaudo).

Il libro: cucinare, per sé stessi o per qualcuno, vuol dire emozionarsi e saper emozionare. Le ricette risvegliano la memoria, i sapori si mescolano ai sorrisi degli amici, agli abbracci della famiglia, alle foto dei luoghi che abbiamo visitato e che ci sono rimasti nel cuore. Ecco il perché di un libro a metà strada fra racconto e ricettario, grazie ai tanti piatti che, di volta in volta, richiamano sapori impalpabili come l’aria, sinceri come la terra, freschi come l’acqua o vibranti come il fuoco. Per conoscere ancora meglio il cuoco, ristoratore e contadino Roberto Valbuzzi, con il suo mondo fatto di gusti autentici e di una cucina che mescola originalità e tradizione.

Roberto Valbuzzi: nato a Varese il 1° luglio 1989, è “figlio d’arte” e chef del noto ristorante Crotto Valtellina di Malnate (VA). I nonni gestiscono una grande fattoria a Mornago, dove lo chef ha imparato ad apprezzare i sapori dei piatti tipici. Il successo di Roberto lo accompagna fin da giovanissimo ed è legato al mondo della televisione: lo chef inizia con Gambero Rosso Channel, passando poi ad Alice (con il programma Benvenuti al Nord), a Lei Tv, alla Rai con La prova del cuoco, a Food Network e infine a Real Time con il celebre Cortesie per gli ospiti e con il docu-reality Uno chef in fattoria (gruppo Discovery Channel), in cui Roberto fa conoscere al grande pubblico la sua vita nella fattoria con i nonni, il ristorante di famiglia e i produttori locali con cui collabora.

Per informazioni chiamare 3392877093 oppure scrivere a librialmare.imperia@gmail.com.