Sanremo: piazza Cassini si sta trasformando in un prato, l’erba cresce incontrollata dalla pavimentazione (Foto)

Un prato alle porte del centro storico? Perché no? Piazza Cassini è prossima a diventare una sorta di polmone verde in piano centro data l’erba rigogliosa che cresce tra la pavimentazione.

Le immagini parlano chiaro. La poca cura ha portato l’erba a crescere incontrollata fino a coprire i ciottoli trasformando parte della piazza in un prato. Vero è che spesso viene usata dai ragazzi per giocare a calcio, ma forse così è un po’ troppo…

Tanti sono i progetti del Comune per la Pigna, la speranza è che ci sia sempre spazio anche per piccoli interventi di manutenzione che servano a scongiurare angoli di degrado che il meraviglioso centro storico matuziano proprio non merita.