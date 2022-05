Imperia: sabato prossimo, manifestazione di Italexit per l'Italia 'No Draghi Day'

Sabato prossimo, 7 maggio, alle ore 16.30, presso Piazza della Vittoria ad Imperia, la coordinatrice Provinciale Simona Marazzi e la responsabile organizzativa Francesca Riccobono di ‘Italexit per l'Italia’ di Gianluigi Paragone, organizzano la manifestazione ‘no Draghi Day Imperia’, dove avranno come ospiti, il Senatore Mario Michele Giarrusso, la Dottoressa Barbara Balanzoni, Medico Anestesista Rianimatore, laureata in giurisprudenza, e il coordinatore Regionale Fabio Montorro.

“I temi che verranno trattati saranno diversi – spiegano Marazzi e Riccobono -, tra cui l'ultimo ma non di importanza... anzi: ‘Via le mascherine a scuola. Obbligare i bambini ad indossare per ore la mascherina è una decisione immotivata e vergognosa. Lasciamoli ‘Liberi di respirare’. Il nonsense della quarta dose, nonostante i primi effetti collaterali causati dai vaccini”.