L’Inno degli Azzurri alla 13a edizione di SanremoJunior dall’associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri

L’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, aprirà la Finale Mondiale della 13° edizione di sanremoJunior presentando in prima assoluta mondiale l’Inno degli Azzurri, eseguito dall’Orchestra sanremoJunior, sotto la direzione speciale del Maestro Direttore d’Orchestra e Medagliato Olimpico di Canottaggio, e compositore dell’inno, Lorenzo Porzio.

La Finale Mondiale del concorso canoro riservato ai giovanissimi dai 6 ai 15 anni, con un successo internazionale in continua crescita, Patrocinato dal Comune di Sanremo e dall’UNICEF, è in programma il 5 maggio prossimo al Teatro Ariston di Sanremo, con la partecipazione di Finalisti rappresentanti numerosi Paesi europei ed extraeuropei che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra sanremoJunior.

In questa occasione si terrà a Sanremo anche il Consiglio Nazionale dell’A.N.A.O.A.I. con la l’attivissima Presidente Novella Calligaris ed i medagliati Olimpici Fiona May (salto il lungo), Kristian Ghedina (sci), i Finalisti Olimpici Franco Fava (mezzofondo) e Franco Del Campo (nuoto), gli Azzurri con Kevin Albonetti (tennis), Enrico Mambelli (Football Americano), Fausto Molinari e Leonardo Sorbello (Atletica): tutti membri del Consiglio Nazionale.

Presenti anche i vertici dell’A.N.A.O.A.I. con la Presidente Novella Calligaris; la Vice Presidente Vicario, Letizia Tighi, pluricampionessa mondiale di Pattinaggio; il Vice Presidente Gianfrancesco Demenego, Olimpico di Atletica Leggera; il Segretario Generale Giada Michetti (Azzurra del Volley); con i Revisori dei Conti presieduti da Giorgio Lalle, Olimpico e medaglia europea del nuoto.

A questa prestigiosa Associazione il Comitato GEF ha deciso di assegnare il “GEF Sport Award” 2022, che verrà ritirato dalla Presidente Novella Calligaris, sabato 7 maggio durante lo Spettacolo Finale della 23° edizione del GEF - Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, evento tra più importanti del Calendario Manifestazioni di Sanremo (secondo solo al Festival della Canzone Italiana per numero di presenze alberghiere).

L’Organizzazione di sanremoJunior e del GEF è della Kismet di Sanremo, organizzatrice anche di sanremoSenior, il concorso canoro dedicato agli Over 34 anni.

“Sono veramente fiero, oltre che emozionato, di poter avere vicino in questa occasione tanti campioni che hanno onorato l’Italia e ci hanno dato gioie indescrivibili.” - Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, ideatore, Presidente e CEO del GEF e di sanremoJunior - “Ringrazio sinceramente la Presidente Novella Calligaris per aver accettato il nostro invito ad organizzare nella nostra città il Consiglio Nazionale: siamo onorati di ospitare lei ed i prestigiosi membri del Consiglio Direttivo dell’A.N.A.O.A.I., al quale auguriamo buon lavoro e un buon proseguimento di attività”.

“Venir premiati con il “GEF Sport Award” è per tutta l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri un grande onore, uno splendido riconoscimento per le attività che quotidianamente svolgiamo con il massimo dell’impegno e grande entusiasmo nel promuovere lo sport a tutti i livelli, facendone volano di cultura per avvicinare giovani e meno giovani all’attività sportiva, diffondendone i valori e gli stili di vita”. - Afferma la Presidente Novella Calligaris - “A.N.A.O.A.I., dal 1948, s’impegna a promuovere lo sport a tutti i livelli, l’ideale della “Maglia Azzurra” intesa come simbolo dei valori olimpici, sportivi e culturali dell’Italia. Sentirsi parte di una grande squadra, con la quale condividere obiettivi e valori così importanti, è per me, per tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e per i Presidenti di Sezione, la motivazione migliore per raggiungere insieme nuovi grandi traguardi”.