Saldi al via, Sanremo presa d’assalto: via Matteotti gremita di shopping e turisti (Foto)

Con l’avvio ufficiale dei saldi invernali, la città dei fiori si è subito riempita di persone. Come da previsioni, già dalla prima giornata gli sconti hanno richiamato un grande afflusso di visitatori, trasformando via Matteotti in un fiume continuo di passanti, molti dei quali con borse alla mano, alla ricerca dell’occasione giusta per rinnovare il guardaroba.

"Per adesso non è ancora arrivato quanto ci stavamo aspettando, ma la frequentazione è alta, con molta gente in strada - spiega Antonio Fontanelli di Federazione Moda Italia - Fortunatamente il meteo si prospetta favorevole e immaginiamo che, alla fine, saranno tre giorni positivi".

Il periodo che ha preceduto i saldi, raccontano i commercianti, ha avuto un andamento irregolare. "È stato un pre-saldi a macchia di leopardo – prosegue Fontanelli – con una buona clientela a cavallo di Capodanno, durante il quale si è vista una qualità di clientela alta. Diverso il periodo immediatamente precedente al Natale, condizionato anche dal maltempo: si è comunque lavorato bene con la clientela locale, che ha però distribuito maggiormente l’afflusso nel tempo".

Significativa la presenza di turisti stranieri, in particolare francesi, ma non solo. Si registra anche una forte presenza di visitatori dal Nord Europa che Fontanelli definisce "un segnale positivo che conferma come la Liguria continui ad attrarre".

Sul fronte delle vendite emergono alcune tendenze chiare: i capi che si vendono più rapidamente sono quelli “veloci”, mentre soffrono maggiormente i capispalla: complice l'impennata dei prezzi per l'articolo e il clima tipicamente caldo della zona.