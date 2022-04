Imperia: l'Istituto ‘G. Marconi’ si è classificato per la finale nazionale del contest TexaEdu (Video)

Gli studenti del quarto anno di corso professionale meccanico dell'Istituto delle ex Ferriere hanno ottenuto la qualificazione per la finale nazionale della XIII edizione del 'Texa Diagnosis Contest0 che si svolgerà a di Monastier di Treviso, il prossimo 5 maggio.

Ad organizzare l’iniziativa la 'Texa Spa', azienda leader nella diagnostica di autovetture, moto, camion mezzi agricoli e da cantiere e imbarcazioni. In palio il titolo di “Tecnico Diagnostico 4.0” all’interno dell’unica competizione nazionale riservata ai futuri meccanici.

In occasione del trentennale della fondazione dell'azienda, la TEXA ha deciso di proporre una selezione a step multipli che ha coinvolto docenti, insegnanti tecnico-pratici e studenti: in particolare, il team docente ha dovuto prepararsi e superare un primo test di valutazione online sulla diagnosi della climatizzazione elettronica, dei sistemi di calibrazione ADAS, dei sistemi Start&Stop e ibridi e delle funzioni del software IDC5; inoltre lo stesso team docenti ha certificato, mediante test, il raggiungimento delle competenze di tutta la classe partecipante e l'Istituto ha dovuto aggiornare i software TEXA all’ultima major release disponibile. Infine, la classe IV ha realizzato un video contenente la corretta procedura di accettazione del veicolo, di diagnosi, di analisi e di risoluzione di un possibile guasto. Sono stati valutati qualità e caratteristiche dello storyboard, del montaggio e della presentazione del video.

La Dirigenza del Marconi ha schierato a fianco dei ragazzi della quarta una squadra di supporto molto affiatata: l'aspetto didattico è stato affidato al Prof. Luca Agrati (docente di Tecniche Meccaniche e Applicazioni e Tecniche di Installazione Manutenzione e Diagnostica) e al Prof. Olipjon Nuraj, (docente di Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni); l'organizzazione dell'officina per le prove e il supporto tecnico è stato seguito dall'assistente tecnico Santino Barresi.

La formazione di studenti e docenti è stata tenuta con esperienza e competenza dal tecnico TEXA Massimiliano Parente nell'ambito del progetto scolastico TEXA-TOYOTA con il generoso supporto della ditta Carini S.r.l. di Sanremo e Arma di Taggia; l'organizzazione di spazi e tempi del corso e la gestione e rendicontazione delle ore al fine del percorso PCTO sono stati curati dall'assistente tecnico Cristina Chiappori. I ragazzi hanno affrontato la formazione e la selezione con passione ed impegno, consci che ogni aspetto del corso potrà diventare un tassello della loro futura professione.

Il risultato del lavoro coordinato di tutti è stata la classificazione del Marconi tra i primi 12 istituti italiani (su circa 60 istituti partecipanti) e la conseguente ammissione al 'Texa Diagnosis Contest 2022'. La Academy ha quindi disposto la partecipazione di due studenti per ogni istituto e il team docenti ha designato come partecipanti all'evento del 5 maggio Gioele Limon e Erik Pignone, come riconoscimento del loro impegno scolastico in tutte le discipline e degli ottimi risultati nelle prove di valutazione delle competenze e in generale nelle materie tecniche, oltre alla maturità dimostrata nelle attività di laboratorio.

Il Dirigente Ing. Luca Ronco si è detto molto soddisfatto e augura ai ragazzi di difendere con orgoglio i colori della scuola, con la speranza di confermare la presenza del Marconi nell'albo d'oro della TEXA Academy, dove l'istituto delle ex Ferriere vanta già, tra le partecipazioni degli anni precedenti, un terzo posto nell'edizione del 2019. Con questa attività l'Istituto Marconi conferma l'impegno assunto all'inizio dell'anno scolastico di puntare sempre al miglioramento della propria offerta in termini di competenze collegate strettamente al mercato reale del lavoro e riconosce la sana competizione professionale come spinta alla crescita personale e lavorativa dei suoi allievi.