Jose Della Quercia vince il concorso floreale ‘Carugi in fiore 2022’ di Dolceacqua

Nonostante alcune difficoltà dovute all’aumento dei prezzi dei fiori, Dolceacqua riparte con ‘Carugi in fiore’ dopo una pausa di due lunghi anni. Il tema di quest’anno è ‘Il Rossese di Dolceacqua’ in onore dei 50 anni dall’ottenimento della DOC.



“Gli obiettivi che si propone il Comune con questo evento – spiegano gli organizzatori - sono: la valorizzazione del patrimonio comune; la promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro e di mitigazione degli spazi; la valorizzazione ed incremento della conoscenza del territorio comunale e delle sue architetture; la sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente per mezzo della conoscenza dei fiori”.



Ecco i vincitori:

1° Jose Della Quercia con la composizione N. 10 vince il premio donato dal Ristorante la Viassa

2° Pino Formica con la composizione N. 12 vince il premio donato dall’agriturismo U Funfu

3° Giuseppina Garnero con la composizione N. 15 vince il premio donato dall’Osteria di Caterina

Premio attinenza alla tematica del concorso, Valeria Torchio con la composizione N. 2 vince il premio donato dal Bip – Bar In Piazza