Sanremo: un positivo al Covid nello staff di Paolo Conte, concerto all'Ariston rinviato di una settimana

Il concerto di Paolo Conte, previsto a Sanremo sabato 23, slitta al 30 aprile sempre al Teatro Ariston, a causa di un riscontro positivo al covid all'interno dello staff dell’artista.

I biglietti restano validi per la nuova data. Eventuali richieste di rimborso saranno accettate entro le ore 21:00 del 27/4/2022 presentando in cassa i biglietti o inviandoli tramite mail a video@aristonsanremo.com. Il rimborso per i biglietti acquistati su Ticket One dovrà essere richiesto direttamente a Ticket One.

Info 0184 506060 - www.aristonsanremo.com