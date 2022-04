Sanremo: gli alunni delle quinte della primaria del Borgo ‘A scuola di astronomia’ (foto)

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria ‘G.Rodari’ del Borgo sono giunti a metà del loro percorso: ‘A scuola di astronomia’.

Spiegano dalla scuola: “Ne hanno già fatta di strada! Ora sanno molte più cose: chi è stato Cassini e il suo lavoro, le principali costellazioni, osservandole attraverso l’utilizzo di applicazioni sui tablet, la Luna e, attraverso la costruzione di una scatola e di un libretto esplicativo, le sue fasi.

Ieri, mercoledì 13 aprile, insieme al responsabile dell’Osservatorio di Perinaldo, Lorenzo Sicignano, si è aggiunto un graditissimo ospite, il professore Alberto Giusta della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Dante Alighieri’ di Baragallo che ha portato una scelta di alcuni frammenti di meteoriti che fanno parte della sua personale raccolta, lasciando i ragazzi a bocca aperta! Ha fornito spiegazioni, ha mostrato un video e ha fatto toccare con mano, rigorosamente con guanti per non rovinare i reperti, insomma come veri scienziati di fronte ad una scoperta entusiasmante! I bambini hanno risposto a tutto questo mostrando curiosità e tempestando il paziente professore di domande sui più disparati argomenti astronomici!

Vogliamo ringraziare vivamente il professor Giusta per questo suo intervento che ci ha portato un po’ più in orbita!”.