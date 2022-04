Imperia: da martedì prossimo, cessazione servizio di raccolta rifiuti porta-a-porta ad Oneglia

Nella zona di Oneglia servita dalle nuove isole ecologiche, a partire da martedì 12 aprile 2022, sarà dimesso in via definitiva il servizio di raccolta porta a porta.



A comunicarlo è l’azienda di raccolta rifiuti rammentando inoltre che i mastelli fino ad oggi utilizzati potranno essere riconsegnati presso la sede De Vizia–Urbaser di via Nazionale oppure essere riutilizzati ad esclusivo uso privato presso la propria abitazione, con tassativo divieto di utilizzo per il conferimento dei rifiuti (esposizione). I contenitori che verranno rinvenuti sul suolo pubblico verranno rimossi.