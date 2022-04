Sanremo: documento della Cisl per i Consiglieri comunali "Il nostro Casinò perde mentre gli altri crescono!"

Il sindacato Fisascat Cisl del Casinò ha inviato un documento a tutti i Consiglieri comunali di Sanremo, in relazione all’assise monotematica sulla casa da gioco matuziana, prevista oggi.

“Per chi avesse ancora dubbi sulla differenza tra il raggiungimento di un equilibrio di bilancio ed una gestione virtuosa – sottolinea la Cisl - crediamo che possano essere chiaramente superati dalla freddezza dei dati: il Covid la guerra in Ucraina e il rincaro delle bollette, crediamo che siano un dato di fatto e dovrebbero aver interessato anche Saint Vincent, Venezia e Campione”.

Nel documento la Fisascat sottolinea cali degli incassi: del 20% alle Slot, del 78% alle roulette francesi, del 22% alle Fair Roulette, del 120% al Punto Banco, 3% al Black Jack per un totale del 29% (-3.119.302 euro).

Sempre secondo la Cisl le previsioni di incasso tra 2019 (ultimo anno ‘pieno’ prima del Covid) e 2022, vedrebe un calo del 30% a Sanremo mentre una ripresa di Venezia (+9,2%) e Saint Vincent (+4,1%). Tra gli stessi due anni emergerebbero cali a Sanremo: del 20% per le Slot, 71% Fair Roulette, 80% Roulette francesi, 141% al Punto banco e 23% per le presenze.

Le previsioni della Cisl per gli altri due Casinò italiani vedono: a Venezia un 1% per le Slot, +2% per le Fair Roulette, +31% per le francesi, +39% per il Punto bando e -24% per le presenze. A Saint Vincent +1% per le Slot, +19% per le Fair Roulette, +57% per il Punto banco e -16% per le presenze.

E’ stata fatta anche un’analisi sugli orari di apertura delle sale a Sanremo: per Poker Ultimate e Texas Hold’em -33%, Roulette francese -57%, Fair Roulette +5%, Punto banco +1%, Black Jack -33% e un totale per i ‘Giochi lavorati’ del -25%.

Oggi la Fisascat Cisl chiede una presa d’atto che interrompere le relazioni sindacali, mettere a rischio i posti di lavoro nell’appalto per il bar ristorante togliendo la clausola di salvaguardia per lavoratori che da oltre tre lustri prestano servizio all’interno della Casa da Gioco, lasciare il personale interinale a casa a fronte di un risparmio risibile chiudendo così le roulette francesi dal lunedì al giovedì e perdendo milioni di euro di incassi, sia una scelta gestionale perlomeno discutibile.

“Chiediamo al consiglio comunale - termina la Fisascat Cisl - di porre rimedio, al più presto, ai gravi errori fatti. Che la maggioranza valuti il lavoro fino a qui svolto con l’occhio del buon padre di famiglia e non affidandosi al mero interesse politico”.