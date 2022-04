Casinò, Battistotti: “Sanremo in un’ora è raggiungibile da 500mila maggiorenni, Saint Vincent da 2,2 milioni e Venezia dal doppio”

Durante il consiglio comunale monotematico sul casinò, andato in scena questa sera a Sanremo, il presidente Adriano Battistotti, ha illustrato una significativa analisi che rispecchia come anche la casa da gioco possa risentire dei problemi legati alle vie di comunicazione e alle difficoltà di collegamento con l’estremo ponente ligure.

“Gli altri casinò stanno guadagnando qualcosa di più, ma le ragioni possono riguardare anche i problemi di collegamenti – ha detto Battistotti – Abbiamo infatti analizzato le abitudini legate agli spostamenti, confrontando la situazione in cui si trovano i tre casinò e prendendo come metro di misura la raggiungibilità in un’ora di auto. Sanremo in 60 minuti è raggiungibile da mezzo milione di maggiorenni, il cui reddito complessivo è di 6 miliardi e 30 milioni. Saint Vincent in un’ora è raggiungibile da 2 milioni e 204 mila maggiorenni con un reddito complessivo sei volte superiore al nostro. Venezia ha addirittura il doppio dei dati di Saint Vincent”.

La discussione in aula è poi proseguita con la trattazione di un ordine del giorno presentato dalla minoranza, illustrato in aula da Luca Lombardi di Fratelli d’Italia, in cui si chiede all’Amministrazione di attivarsi presso il cda del casino per garantire i livelli occupazionali dei lavoratori del ristorante. Il dibattito in assise, con un secondo ordine del giorno della maggioranza, si è poi concentrato su due punti, per giungere ad una convergenza politica: le premesse del documento che facevano riferimento la posizione della segreteria del PD (divergente dal gruppo consigliare e dalla maggioranza stessa) e il possibile inserimento della frase “per quanto è possibile”.

“Piena fiducia al consiglio di amministrazione – ha detto Giorgio Trucco del Partito Democratico – Potrebbe nascere una discussione interna per parlarci e chiarirci”. “Stento a riconoscere il PD – ha incalzato Simone Baggioli di Forza Italia – Perché dovrebbe essere, come la sua storia dovrebbe insegnare, dalla parte dei lavoratori difendendoli”.

L’ordine del giorno della minoranza, ottenuti i voti favorevoli solo dell’opposizione, è stato bocciato. Il documento della maggioranza, a firma Marco Viale e Giorgio Trucco, è stato invece approvato all’unanimità. La discussione sul casinò è quindi terminata dopo sei ore di dibattito in aula (di cui le prime due dedicate alle interpellanze).