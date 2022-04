Sanremo: due aziende interessate ai bar del Casinò, i ristoranti non rientrano nell'appalto previsto

Sono state presentate due offerte da altrettante aziende, per la gestione dei bar del Casinò di Sanremo. Le proposte sono tavolo del Cda che dovrà valutarle. La casa da gioco matuziana non darà dei minimi garantiti a chi si aggiudicherà l’appalto, anche se l’incasso minimo viene considerato in circa 600mila euro.

Il bando non prevede vincoli sul numero di dipendenti previsti ed è proprio questo il tema del contendere con i sindacati. Il nuovo gestore che dovrà occuparsi dei tre bar e del bistrot, almeno due terzi delle attuali forze dovranno essere mantenuti, altrimenti non sarebbe sostenibile.

Dal bando sono stati esclusi i ristoranti, lasciando i due bar e il ‘Bistrot’ mentre è stato inserito anche il bar dei dipendenti. I due ristoranti (‘Roof Garden’ e ‘Biribissi’), invece, rimarranno al Casinò. Presentando delle richieste di volta in volta, potranno essere gestiti da chi si aggiudica i bar oppure da eventuali catering, a seconda delle esigenze.