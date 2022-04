I lavoratori del Casinò di Sanremo portano la loro voce in consiglio comunale: “Gestione fallimentare protetta dalla proprietà, inaccettabile” (Video)

In Comune a Sanremo è il giorno del consiglio monotematico sul Casinò dopo il tanto discusso bando per il rinnovo del servizio di ristorazione. I lavoratori hanno lanciato l’allarme per il destino dei colleghi a rischio licenziamento con la mancata inclusione dei ristoranti ‘Biribissi’ e ‘Roof Garden’ nel nuovo bando. Saranno gestiti tramite catering, mentre i bar proseguiranno per la loro strada con l’affidamento all’azienda che si aggiudicherà il servizio.



Questa sera i sindacati e i lavoratori hanno portato la loro voce in consiglio comunale, chiedendo rassicurazioni all’amministrazione comunale e al Cda della casa da gioco.

Fuori dal Municipio parla Marilena Semeria (Fisascat Cisl): “Negli altri Casinò d’Italia il trend è l’opposto rispetto a Sanremo, è inaccettabile che una gestione fallimentare venga protetta dalla proprietà con almeno una decina di lavoratori che rischiano di perdere il posto. Chiediamo un cambio di passo e una assunzione di responsabilità, Sanremo non deve essere da meno rispetto agli altri Casinò d’Italia, serve fare un bando per ripristinare i servizi minimi come i tavoli da gioco tradizionale, le roulette francesi da lunedì al giovedì e la ristorazione con la clausola di salvaguardia per i lavoratori del bar ristorante”.

“Noi non smetteremo mai di lottare - conclude Semeria - una proprietà non può accettare che la casa da gioco rischi lo squilibrio di bilancio e non riesca a stare sul mercato come gli altri Casinò italiani”.

L'intervista a Marilena Semeria (Fisascat Cisl)