Sanremo, controlli notturni sui rifiuti: cinque sanzioni tra via Pastrengo e via Roma. “Chi abbandona, penalizza tutti” (Foto)

Nuova notte di controlli a Sanremo, la scorsa settimana, per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Nella serata di mercoledì, Rangers, ispettori ambientali di Amaie Energia e agenti della Polizia Locale hanno effettuato una serie di verifiche mirate sul corretto conferimento dei rifiuti, concentrandosi in particolare sulle aree più sensibili del centro urbano.

Il bilancio parla di cinque accertamenti in flagranza: quattro in via Pastrengo e uno in via Roma. Proprio in via Pastrengo, dove il conferimento corretto andrebbe effettuato in piazza Muccioli — un’informazione che molti cittadini ancora ignorano — è entrata in azione anche la fototrappola installata per l'occasione e che ha consentito di documentare in diretta i comportamenti scorretti. L’apparecchio è stato poi rimosso per evitare possibili danneggiamenti. Gli operatori sottolineano come la situazione, nel complesso, stia migliorando: la fine della stagione turistica ha alleggerito il carico dei rifiuti e anche in zone critiche come via Martiri la situazione appare oggi più ordinata. Restano tuttavia alcune aree dove persistono difficoltà, spesso legate a problemi linguistici, culturali o di informazione.

"Non è solo una questione di multe – spiegano dal Comune – ma di educazione e responsabilità. Chi abbandona i rifiuti penalizza tutti: la raccolta straordinaria ha un costo importante che ricade sull’intera comunità". Parallelamente, la Polizia Locale e l’Asl1 stanno proseguendo i controlli sul sovraffollamento delle abitazioni, fenomeno che in diversi casi è connesso proprio a una cattiva gestione dei rifiuti. Un percorso complesso, ma che – passo dopo passo – sta producendo risultati concreti. Merito anche della collaborazione tra Amaie Energia, Polizia Locale e Rangers, impegnati ogni settimana in un lavoro di presidio costante e capillare sul territorio.