Sanremo: al 'Villaggio dei Fiori' una domenica di Pace per le famiglie dipingendo i sassi (Foto)

“Cosa fai oggi? Vado a dipingere i sassi”: è accaduto ieri al ‘Villaggio dei Fiori’ di Sanremo, con l’organizzazione del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, in una domenica per le famiglie a favore del progetto ‘Otto Care - un infermiere per Amico’.

L'iniziativa del socio Edoardo Bonino, coadiuvato da Betta Garibaldi (tutor del ‘giorno nel dipingere i sassi’), è stata promossa dal Presidente Enzo Costagliola di Polidoro, unendo l'utile al dilettevole. Trasmettere il valore del Lionismo, attraverso le piccole cose, come iniziative coinvolgenti e semplici allo stesso tempo: "essere solidali mediante l'aiuto ai deboli con l'invito a lasciare un messaggio di pace e solidarietà attraverso la tecnica spontanea del disegno di grandi e piccini”.

Numerosi i soggetti realizzati da tutti, con messaggi di pace e amicizia, in un momento così complicato. E’ sembrato naturale ritrovare il piacere di incontrarsi in sicurezza e trascorrere un pomeriggio fresco di aprile, immersi nella natura che circonda il Villaggio dei Fiori, trasmettendo pensieri di pace e solidarietà. La scelta di donare il proprio sasso, alla città o all'amico, oppure di tenerlo per sé come ricordo ha lasciato un segno nel cuore di tutti: l'impegno di una giornata per gli altri ci rende grandi.

Il presidente: “Il nostro motto è ‘Ww serve’ e credo che questa giornata verrà ricordata in segno di speranza verso un futuro costruttivo". I bambini sono stati premiati per la loro partecipazione ed impegno con un simbolico ovetto augurale di ringraziamento. Un brindisi finale e una merenda per tutti ha concluso l'artistico pomeriggio con i ringraziamenti del presidente rivolti a tutti i soci e partecipanti.