Sanremo: lettore ringrazia la residenza Franchiolo per le cure prestate alla sorella

Un lettore, Paolo Muscolino ha voluto ringraziare il personale della residenza protetta Anni Azzurri B. Franchiolo di Sanremo per le cure prestate alla sorella negli ultimi 6 anni.



"Vorrei ringraziare la casa di riposo residenza "Anni Azzurri B. Franchiolo" di Sanremo, il direttore Stefano Faraldi, le sue assistenti, in particolare la signora Nadia e le sue colleghe, le caposala, tutto il personale medico e infermieristico, le animatrici Rosalba e Simona e tutto il personale dal primo all’ultimo per essersi preso cura amorevolmente per 6 anni di mia sorella, Lina Muscolino che purtroppo ci ha lasciati. Inoltre devo fare i complimenti per come sono riusciti a gestire la situazione in tempo di pandemia e per come lo stanno facendo tuttora, grazie alla guida del direttore Stefano Faraldi, una persona sensibile e molto solare. Grazie di cuore a tutti".