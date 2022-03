Imperia: qualche tafferuglio ieri nella 'movida' di piazza De Amicis, pronto intervento di Carabinieri e Polizia (Foto)

Si è risolta con l’intervento di Carabinieri e Polizia, una serie di piccoli tafferugli, ieri sera in piazza De Amicis a Imperia, che da tempo si è trasformata in un luogo di ‘movida’ nella città capoluogo.

Sono serviti alcuni agenti e militari per sedare piccole liti, alcune sfociate in qualche colpo proibito ma, per fortuna, senza nessun ferito grave. I fatti hanno visto coinvolti alcuni ragazzi italiani, entrati in contatto tra loro per alcune frasi di troppo su diverse ragazze presenti nella zona.

La Polizia Municipale era da poco smontata dopo i controlli serrati svolti nella zona e, quindi, sono stati i militari e gli agenti a sedare prontamente gli animi. “Vorrei ringraziare tutte le forze dell’ordine – ha dichiarato l’Assessore Antonio Gagliano – anche se, fortunatamente, la situazione sta andando molto meglio. Sicuramente a quelli che verranno a fare i furbi il locale non darà più da bere”.