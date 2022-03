Guerra in Ucraina: anche nella nostra provincia si pensa ai rifugi usati ai tempi del secondo conflitto mondiale

Da ormai tanti giorni seguiamo le cronache internazionali per informarci su quanto avviene in Ucraina, dopo l’invasione della Russia e la guerra scatenata a due passi dall’Europa. I timori per l’eventuale allargamento del conflitto ci sono e, purtroppo, tornano alla mente i racconti degli anziani relativi alla seconda guerra mondiale.

I bombardamenti si sono registrati in tutta la provincia di Imperia e anche le città ponentine hanno contato i propri danni e i propri morti, senza dimenticare quanto accaduto con l’arrivo dei tedeschi nelle città. Oggi, con il rischio del nucleare sono molte le notizie che si accavallano tra loro: dai veri e propri rifugi antiatomici che vengono venduti da aziende specializzate, alle pastiglie allo iodio per arrivare a più semplici rifugi per i bombardamenti.

Stiamo vedendo le immagini che ci arrivano dall’Ucraina, con le gallerie dove si nascondo e si proteggono i cittadini, assediati dalle bombe lanciate dagli aerei russi. Molte le domande degli imperiesi su eventuali rifugi presenti sul territorio. Ma quali sono? A Sanremo, la città più grande della provincia esistono un paio di gallerie dove nella seconda guerra mondiale si riparavano i matuziani.

Una è la notissima galleria Francia che, da piazza Eroi porta a via Francia, con una diramazione che finisce anche in piazza Nota. Un altro rifugio è costituito da una galleria, forse tra le più utilizzate nella grande guerra, che da piazza San Siro porta fino a corso Inglesi, nella zona retrostante del Casinò dove si trova il parcheggio. C’è anche un percorso sotterraneo all’ingresso della Pigna, che veniva visitato con delle guida ma che al momento è totalmente chiuso.

Ci sono poi cantine nella città vecchia che, in tempo di guerra venivano usate dai sanremesi per rifugiarsi dai bombardamenti. Situazioni analoghe, con rifugi sotterranei oggi utilizzati come cantine, si trovano nelle altre città della nostra provincia mentre a Imperia un luogo di riparo era la galleria Gastaldi e a Ventimiglia, il tunnel che oggi porta alla Marina di San Giuseppe, all’ingresso del porto di ‘Cala del Forte’.

Non ci sono quindi rifugi veri e propri nella nostra provincia ma, innanzi tutto, si spera che non debbano mai essere utilizzati.