Milano-Sanremo 2022: Matej Mohoric ha vinto la 'Classicissima di primavera', ma vince anche la Liguria (Foto)

Lo sloveno Matej Mohoric vinto al Milano-Sanremo 2022, una gara che è tornata veramente all’antico con lo spettacolo del pubblico che ha assiepato tutte le strade dove è transitata. E il ritorno al 19 marzo, giorno storico per la disputa della ‘Classicissima’ nel giorno di San Giuseppe non poteva essere da meno. Migliaia di appassionati hanno accompagnato una ‘Sanremo’ bellissima e come sempre decisa sulle asperità finali.

Come sempre è stato il 'Poggio' a dare spettacolo e dove sono stati ripresi gli ultimi fuggitivi che erano scappati fin dall'inizio. La fuga decisiva sulla discesa, che ha visto lo sloveno Mohoric fuggire e conquistare quei pochi secondi che lo hanno portato all'arrivo.

Dopo aver attaccato lungo la discesa del Poggio, Matej Mohoric sul traguardo di via Roma ha preceduto Anthony Turgis (TotalEnergies) e Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix). E' stata una 'Classicissima' emozionante con la selezione nel gruppo di testa avvenuta già sulle rampe della Cipressa a causa del ritmo imposto dalla UAE Team Emirates. All'imbocco del Poggio venivano ripresi Samuele Rivi e Alessandro Tonelli, i due reduci della fuga di otto attaccanti partita a inizio corsa, e iniziavano gli attacchi tra i favoriti con Tadej Pogacar e Wout Van Aert particolarmente attivi, marcati da Søren Kragh Andersen e Mathieu Van der Poel. Mohoric scollinava in quinta posizione il Poggio e si lanciava a capofitto in discesa rischiando il tutto per tutto, un'azione premiata in Via Roma dove veniva celebrata la prima vittoria slovena nelle 113 edizioni della Classicissima.

RISULTATO FINALE

1 - Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - 293 km in 6h27'49" alla media di 45.331 km/h

2 - Anthony Turgis (TotalEnergies) a 2"

3 - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) s.t.

Matej Mohoric, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “E' l'obiettivo che inseguo da tutto l'inverno, ero proiettato verso la Classicissima nonostante i problemi fisici di febbraio e successivamente la caduta alle Strade Bianche. Non ho mai smesso di crederci, ho lavorato tantissimo e alla fine ce l'ho fatta. Il mio piano era di fare la discesa a tutta e oggi è riuscito alla perfezione. E' fantastico vincere la Milano-Sanremo!"

Per Sanremo e l'intera Liguria quello che più conta è sicuramente il grande 'spot' pubblicitario che la diretta televisiva in tutto il mondo ha garantito. Sole, mare e clima splendido che ha accolto la carovana della 'Milano-Sanremo' che fa da preludio allo spettacolo del 'Giro d'Italia' atteso per maggio.

(Foto di Tonino Bonomo)