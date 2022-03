"Sorpresa! Pasqua a Bordighera": dal 15 al 17 aprile in corso Italia la manifestazione di Confesercenti

"Sorpresa! Pasqua a Bordighera": è arrivato l’ok dell’Amministrazione della città delle palme, per l'evento fissato il 15, 16 e 17 aprile in occasione dell’importante festività del calendario.

E’ stata la Confesercenti a fare richiesta in comune per la manifestazione, che si svolgerà in corso Italia nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, quale recupero della manifestazione commerciale ‘Christmas Questo’ prevista lo scorso gennaio ma rinviata a causa delle disposizioni contenute nel decreto Covid.

È stato concesso il patrocinio all'iniziativa in considerazione della sua valenza promozionale e turistica e sarà anche chiusa al traffico la via, dal 14 al 18 aprile nel tratto compreso tra corso Europa e via Vittorio Emanuele II.

L'amministrazione ha anche concesso il contributo richiesto di 3.000 euro.