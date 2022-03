Sanremo: 'Linea Verde' ha registrato la puntata del 27 marzo, abbiamo incontrato i due conduttori (Foto e Video)

Sono in corso a Sanremo e nelle zone attorno alla città dei fiori le riprese della puntata di ‘Linea Verde’, che andrà in onda il 27 marzo prossimo alle 12.30 su Rai Uno.

Una puntata che, purtroppo, anche quest’anno sarà orfana del ‘Corso fiorito’, fermo dal 2019 e in attesa di scaldare i motori, magari per il 2023. Ma sarà comunque una promozione straordinaria per i luoghi, le bellezze e le prelibatezze della città dei fiori e del Festival, che torna sull’ammiraglia della Rai dopo la trionfale kermesse canora di febbraio.

Sarà una puntata all’insegna delle due ruote a pedali e, infatti, oggi durante l’incontro con i due conduttori, Beppe Convertini e Peppone Calabrese, abbiamo notato un loro ‘giretto’ con bici appositamente allestite con cestini di fiori, rigorosamente sanremesi. Li abbiamo intervistati e, pur con le bocche super cucite per evitare di ‘spoilerare’ i contenuti della trasmissione, si sono intrattenuti con il nostro giornale, tra un selfie e una stretta di mano con i tanti fan che li hanno notati, nella zona di Pian di Nave.

La puntata del 27 marzo, programmata esattamente tra la Milano-Sanremo e la tappa del Giro d’Italia, vedrà uno spazio alla scoperta del territorio in bicicletta con l’immancabile passaggio sulla pista ciclabile e un viaggio nel mondo dell’outdoor tanto amato dai turisti di tutta Europa. E poi, in pieno stile ‘Linea Verde’, grande spazio alle tipicità del territorio, l’enogastronomia, il mondo agricolo, la pesca e la floricoltura.

La puntata, alla quale hanno lavorato l’assessorato al Turismo, l’ufficio Turismo e i consiglieri comunali Moscato e Moraglia, rientra negli accordi tra Rai e Comune di Sanremo ed è in sostituzione della diretta del Corso Fiorito, saltato anche quest’anno. L’appuntamento è per domenica 27, dalle 12.30, su Rai 1.