Camporosso: da lunedì prossimo, regolamentazione del traffico per la posa della Fibra Ottica

Lunedì prossimo a Camporosso prenderanno il via i lavori per la posa della Fibra Ottica (open Fiber). Le zone interessate sono Via Braie e via Alcide de Gasperi dove saranno posizionati movieri per regolamentare il traffico cittadino. Le opere dureranno per circa un mese, periodo ipotizzato per la durata dell’intervento.