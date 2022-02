Bordighera: fondo di solidarietà del comune per riqualificazione di un'area nella città alta

La riqualificazione dell’area all’incrocio tra via Madonnetta, via del Troglio e via Beodo, a Bordighera alta, per trasformarla in uno spazio attrezzato con tavolo, panche, una fontanella e piante: è questa la finalità per cui la Giunta Comunale ha devoluto due mensilità (pari a 1.200 euro) del proprio fondo, costituito da parte dello stipendio di Sindaco ed Assessori.

“Abbiamo scelto di destinare il contribuito per creare un angolo dove sarà piacevole fermarsi al ritorno da una passeggiata nel Beodo o durante una visita al borgo, nei pressi di Villa Pompeo Mariani e della casa di riposo San Giuseppe. E’ un’altra delle modalità con cui stiamo lavorando per il decoro urbano, per la valorizzazione di Bordighera alta e per offrire attenzioni ai cittadini ed ai turisti.” è il commento dell’Amministrazione.

La cifra è stata consegnata nelle mani del Segretario Generale dottoressa Monica Veziano; gli Uffici Comunali realizzeranno l’intervento.