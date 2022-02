Taggia: mattinata divertente per i piccoli del nido 'Le Bollicine' per la festa di San Benedetto

Il Servizio domiciliare “Le Bollicine” di Taggia della Cooperativa sociale Jobel come ogni anno, in occasione delle celebrazioni di San Benedetto, ha dedicato questi giorni alla preparazione della tradizionale festa del nostro territorio ritenuto da sempre un momento speciale anche per i nostri bambini.

È stata creata una piccola rappresentazione teatrale, i bambini dopo aver realizzato insieme alle educatrici la scenografia e le marionette raffiguranti San Benedetto, i paesani ed i saraceni, hanno ascoltato con entusiasmo la storia del Santo, diventando loro stessi i protagonisti. Infine hanno creato un piccolo falò giocando con legni e colori, sperimentando attraverso i sensi i diversi materiali.

È stata una mattinata molto divertente e coinvolgente non solo per i bambini presenti all’interno del servizio domiciliare, ma anche per coloro che a causa della situazione sanitaria si trovavano purtroppo ancora a casa, partecipando in videochiamata.

Per colpa della pandemia gli ultimi mesi sono stati molto complessi sia per i bambini che per i loro genitori. Le educatrici del servizio domiciliare Le Bollicine di Taggia vogliono cogliere l'occasione per ringraziare tutte le famiglie che, nonostante questo difficile momento, in ogni occasione si mostrano sempre partecipe, attente e attive alla vita del nido, rendendolo loro per prime un servizio di qualità.